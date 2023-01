Asllani, l’Empoli si congratula per la Supercoppa: «Ci vediamo lunedì»

Kristjan Asllani ieri ha alzato il suo primo trofeo in carriera. L’Empoli si è voluto complimentare con il numero 14 nerazzurro

CONGRATULAZIONI! – Con un post sul proprio account Twitter, l’Empoli si è complimentato con Kristjan Asllani per la Supercoppa Italiana conquistata con l’Inter. Trattasi del primo trofeo in carriera per il numero 14 nerazzurro. La società toscana ha commentato la conquista del trofeo aggiungendo «Ci vediamo lunedì». Il riferimento è alla sfida tra toscani e milanesi in programma il 23 gennaio a San Siro.

http://https://twitter.com/EmpoliFC/status/1616062691453407232