Barzaghi: «Ora Inter sfrutti l’entusiasmo! Unica in corsa per tutti i trofei»

Matteo Barzaghi, collegato dalla sede dell’Inter in Via Liberazione, commenta la vittoria in Supercoppa Italiana e di come i nerazzurri dovrebbero sfruttare l’entusiasmo dato dal trofeo conquistato

ENTUSIASMO – Ecco le parole di Matteo Barzaghi in merito alla vittoria dell’Inter in Supercoppa Italiana: «Inzaghi aveva detto che questo derby, qualunque fosse stato l’esito finale, avrebbe condizionato i periodi successivi. L’Inter dovrà essere brava nel mettere tutta la consapevolezza acquisita e trasformarla in fiducia e forza interiore. L’anno scorso l’Inter era tranquilla, ma perdendo il derby a febbraio perse le sue certezze. Vincendo questo derby dovrà fare il contrario e aumentare la sua forza, a cominciare dall’Empoli. Tralaltro la squadra di Inzaghi è l’unica ancora in corsa per tutti e 3 i trofei. Ora deve essere brava a non disperdere tutto quello che si è conquistata a Riyad».