Zhang: «Come tutti i tifosi non riesco a dormire in questi giorni!»

Zhang a poche ore da Manchester City-Inter, finale di Champions League. Il presidente nerazzurro parla da tifoso la notte prima dell’evento più importante

NON RIESCO A DORMIRE − Zhang è intervenuto su Sportitalia mercato parlando della finale di Champions League. Le sue parole: «Siamo veramente concentrati sulla partita. I giocatori hanno la mentalità e l’attitudine per riuscire in questa impresa. Sono sicuro che la partita è stata preparata al meglio anche alla vigilia, ma come tutti i tifosi io non riesco a dormire in questi giorni».