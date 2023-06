Manchester City-Inter, evento alla vigilia: tanti ex più Zhang!

Si è ormai chiusa la vigilia di Manchester City-Inter. A Istanbul in scena uno show per anticipare la partita, con tanti ex (anche del Triplete) e la presenza speciale di Zhang.

L’EVENTO – Meno di ventiquattro ore a Manchester City-Inter e nelle tante iniziative per arrivare alla partitissima c’è anche un evento con gli ex. Al quale ha partecipato il presidente Steven Zhang, che per pochi secondi ha preso la parola sul palco ringraziando i presenti e augurandosi che la finale di Champions League vada al meglio (vedi dichiarazioni). Con lui tanti protagonisti del Triplete, in primis capitan Javier Zanetti. Poi anche Esteban Cambiasso, Ivan Ramiro Cordoba, l’eroe di Madrid Diego Milito, Julio César e Maicon oltre a David Suazo che fece parte della rosa nella prima parte di stagione. Con loro anche altri grandi ex, da Alessandro Altobelli a Rodrigo Palacio passando per Francesco Colonnese, Fabio Galante, Mauro Milanese, Nicola Ventola e Aparecido César. Tutti insieme per sostenere l’Inter in vista dell’ultimo decisivo atto contro il Manchester City, dove servirà tutto il supporto possibile per riuscire nell’impresa.