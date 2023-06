Cordoba: «Per l’Inter si lascia tutto in campo! Haaland, cercherei…»

Cordoba ha parlato dell’Inter finalista di Champions League contro il Manchester City. L’ex eroe del Triplete ha spiegato anche il modo per fermare Haaland

MERITO − Intervenuto da Istanbul su Sportitalia mercato, Ivan Ramiro Cordoba ha detto la sua sulla finale: «L’Inter è arrivata con merito in questa finale, ha battuto grandissime squadre. Penso che debbano essere convinti di arrivare in questa finale e cercare di portarla a casa. Penso che quando uno guarda alla storia dell’Inter debba lasciare tutto in campo. Haaland come si ferma? È un giocatore molto completo, da come giocavo cercherei di anticiparlo. Meglio evitare che prenda il possesso del pallone. Serve fare lavoro di squadra e di reparto. Tutti i dettagli sono importantissimi in una partita così, comunicare, parlare. Basta muoversi nel tempo sbagliato per dare la possibilità di Haaland di fare del male».