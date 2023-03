VIDEO − Inter, secondo posto da riconquistare. Tra poco la Femminile | TG Inter-News 4 marzo 2023

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Quest’oggi il focus è sulla vigilia di Inter-Lecce. Tra pochissimo in campo Inter-Juventus Women. Conduce Romina Sorbelli

VIGILIA − L’Inter domani giocherà contro il Lecce, sfida vitale per la corsa alla Champions League. Corsa all’Europa che conta, sempre più intricata visto il successo esterno della Lazio sul campo della capolista Napoli. È tempo di probabili formazioni per entrambe le squadre, con Inzaghi che dovrebbe riaffidarsi a Gosens e Dumfries nelle corsie. Ballottaggio Lukaku-Dzeko in avanti. Quanto a Baroni, dovrà reperire alla squalifica di Baschirotto, uno dei migliori centrali difensivi del campionato. È vigilia anche per la squadra di Chivu, ovvero per l’Inter Primavera che domani mattina giocherà proprio contro i pari età del Lecce in campionato. Tra pochissimo invece in programma Inter-Juventus Women di Coppa Italia Femminile. Gara che potete seguire live sui nostri canali. Tutto questo nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra redattrice Romina Sorbelli, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN di sabato 4 marzo pubblicato sulla nostra Web TV (iscriviti subito!).

