Barzaghi: «Rimpianto Inter dopo la sconfitta del Napoli, mancano 10 punti»

Marco Barzaghi ha parlato della situazione in casa Inter dopo la vittoria della Lazio contro il Napoli che manda i biancocelesti al secondo posto.

DIECI PUNTI – La Lazio batte il Napoli 1-0 grazie al gol dell’ex Inter Matias Vecino. Secondo Marco Barzaghi, come detto a Sport Mediaset, per l’Inter si tratta di un rimpianto: «La sconfitta del Napoli contro la Lazio sa di rimpianto per l’Inter. Sono 10 i punti lasciati per strada contro le piccole dalla squadra di Inzaghi. Se l’Inter non avesse raccolto solo due pareggi contro Samdoria, Empoli, Bologna e Monza, battendo il Lecce domani sarebbe andata a meno cinque dal Napoli. Un’occasione per continuare a giocarsi lo Scudetto. La realtà è ben diversa, i nerazzurri sono a meno diciotto, superati dalla Lazio. Ciò rende ancora più complicata la qualificazione in Champions»