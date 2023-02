VIDEO – Inter canta Sanremo 2023: il commento della seconda serata

In una settimana atipica dove l’Inter non scenderà in campo dopo il trionfo nel derby (prossima sfida in programma lunedì 13 febbraio contro la Sampdoria), la concentrazione in Italia è tutta dedicata a Sanremo, che vedrà l’interista Amadeus nuovamente nei panni di Direttore Artistico. Quale occasione migliore per proporre un nuovo format dedicato sì al Festival, ma visto dal punto di vista nerazzurro con l’idea di “Inter canta Sanremo”, ogni mattina alle 11 in diretta, e che ci accompagnerà fino a domenica, anche in diretta video sul canale YouTube.

PRIMA SERATA – Ti sei perso l’appuntamento LIVE dedicato al commento della prima serata di Sanremo con la redazione di Inter-News.it e i suoi ospiti? Nessun problema! Rivedi la puntata in differita, quando e come vuoi, con il commento del Festival più seguito in Italia in ottica Inter. Segui la pagina Facebook (clicca qui) e iscriviti al canale YouTube (clicca qui) per non perderti nessuna notifica e recuperare tutti i contenuti. Attiva anche la campanella per ricevere la notifica ogni volta che viene pubblicato un nuovo contenuto! E in questo periodo ce ne sarà più di uno al giorno. Un appuntamento fisso per commentare le esibizioni dei cantanti in gara e non solo. Di seguito il video della puntata con Alessia Gentile in conduzione, affiancata dai redattori Daniele Berardi e Davide Conzales, e gli ospiti Simone Flammini e Luigi Latini attuale amministratore di Mopi (Meteo Expert), ex produttore di Radio Deejay, ex amministratore delegato di Radio Capital ed ex direttore di Radio Number One.

Inter canta Sanremo e non solo: tutte le info

SEGUICI OVUNQUE – Sei interessato a 360° al mondo nerazzurro? Vuoi supportarci ogni giorno senza spendere un centesimo? Allora non perdere nessuna edizione di Good Morning Interfans e nessun video in diretta sul nostro canale YouTube ma non solo. Solo sulla Inter-News Web TV puoi seguire quotidianamente il TG Inter-News, l’unico notiziario verticale sull’Inter realizzato sul web. Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), seguici sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra testata giornalistica. Ci trovi su Facebook (segui la pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale). Cosa aspetti?