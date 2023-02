Inter, con la Samp si torna al passato? Può vedersi la squadra di agosto

Sampdoria-Inter potrebbe vedere un ritorno al passato. Inzaghi infatti potrebbe finalmente far partire tra i titolari sia Brozovic che Lukaku.

NUOVO INIZIO? – Sampdoria-Inter potrebbe vedere un cambiamento importante nella stagione nerazzurra. Arrivati praticamente a metà febbraio infatti si potrebbero rivedere nella formazione titolare Lukaku e Brozovic. Non solo uno dei due. Entrambi. Un fatto che non si concretizza da agosto. Sei mesi fa, tra Mondiali e tutto. Una sorta di nuovo inizio per Inzaghi.

RITORNO AL PASSATO – Sampdoria-Inter può rappresentare un ritorno al passato. A quella che doveva essere la squadra di Inzaghi del 2022-2023. Con Brozovic a orchestrare il gioco e Lukaku a fare da riferimento offensivo. Un’idea in realtà mai vista, tra le assenze dei due e il bisogno specifico del belga di entrare in forma nelle primissime gare. Un’idea che sembrava persino perduta visto l’andamento della stagione. La sfida coi blucerchiati può riallacciare i fili.