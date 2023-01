VIDEO – Difesa Inter cambia pelle? Cast aperto | Speciale Calciomercato

Speciale Calciomercato è il nuovo appuntamento quotidiano della Inter-News Web TV dedicato esclusivamente alle trattative di mercato. La sessione invernale è attualmente in corso e anche l’Inter ha il suo da fare. L’edizione odierna, curata da Alessia Gentile, tratta della possibile rivoluzione difensiva dell’Inter. A seguire il video firmato Inter-News.it

SPECIALE CALCIOMERCATO – Altra novità nel palinsesto video di Inter-News.it, che si aggiunge alla rubrica mattutina curata dal nostro Daniele Berardi (vedi video). In questo caso stiamo parlando di un nuovo appuntamento nella fascia serale dopo il TG Inter-News (vedi video). Quello dedicato solo ed esclusivamente al mercato nerazzurro. La difesa dell’Inter è uno dei temi più caldi. Tra Skriniar in bilico e i vari giocatori in scadenza di contratto, l’intero reparto potrebbe presto cambiare pelle. Queste e tante altre notizie di calciomercato nell’aggiornamento odierno, con Alessia Gentile in studio. Di seguito la puntata di Speciale Calciomercato di giovedì 12 gennaio 2023, pubblicato sulla Inter-News Web TV (iscriviti subito!).