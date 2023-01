Bayern, Nagelsmann: «Dobbiamo prendere un portiere, ma è complicato»

Il tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann ha parlato nella conferenza stampa del club a Doha delle necessità sul mercato.

PORTIERE – Il Bayern Monaco è alla ricerca di un portiere. Lo sa bene l’Inter, in concorrenza con i tedeschi per Yann Sommer. Queste le parole del tecnico dei bavaresi, riportate da Sportitalia: «Abbiamo il dovere di prendere un altro portiere ma la situazione sul mercato è complicata, ci sono anche altri club che cercano. Se però Ulreich dovesse infortunarsi, sarebbe complesso perché abbiamo solo ragazzi giovani oltre a lui. Parliamo di giocatori che non hanno nemmeno un minuto nel calcio professionistico. Nella seconda parte di stagione ci giocheremo tutto». Sommer rimane l’obiettivo numero uno, il Borussia Mönchengladbach pare non voglia lasciarlo andare al Bayern a gennaio.