Thuram, Chelsea accelera: gran pressing per averlo subito! Inter all’angolo?

Thuram è uno dei giocatori più richiesti in vista del calciomercato sia invernale che estivo dato che a giugno si libera a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach. Sulle tracce dell’attaccante francese figlio d’arte c’è anche l’Inter, ma il Chelsea è in pressing. Di seguito le ultime di Matteo Barzaghi

PRESSING – Marcus Thuram è tra i nomi più richiesti dell’attuale sessione di calciomercato, tra chi cerca di averlo subito e chi invece opta per giugno quando sarà libero a parametro zero dal Borussia Monchengladbach. L’attaccante francese valuta ogni proposta, ma certamente punta a un club che possa assicurargli un futuro. Sulle tracce di Thuram c’è anche l’Inter, alle prese con i numerosi infortuni di Romelu Lukaku. Il club nerazzurro però deve fare i conti con un’ampia concorrenza, tra cui il Chelsea che sembra voler accelerare. Secondo le ultimissime di Matteo Barzaghi, infatti, i Blues nelle ultime ore sono in gran pressing per avere subito Thuram.