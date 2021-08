VIDEO – Addio Lukaku, Curva Nord torna in sede Inter: messaggio a Zhang

Dopo i due striscioni e il comunicato di ieri (rivedili a questo link), la Curva Nord torna a farsi sentire. Il tifo organizzato nerazzurro contesta alla proprietà il mancato rispetto della promessa fatta a fine giugno con il solo Hakimi come big ceduto

NUOVO STRISCIONE – Alcuni rappresentanti della Curva Nord sono tornati sotto la sede dell’Inter. Questa volta il messaggio non è generico, ma indirizzato al presidente nerazzurro. Il testo infatti recita: «Steven Zhang: the time is over». Un altro striscione è apparso prima di essere tolto mostrava invece solidarietà nei confronti di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Ecco il video del nostro inviato Roberto Balestracci.