Lukaku, sì al Chelsea ma non per soldi. Inter rigida sulle cifre – Sky

Nonostante le proteste dei tifosi davanti alla sede dell’Inter (vedi articolo), proseguono le trattative con il Chelsea per il passaggio di Lukaku a Londra. Con il sì del giocatore al trasferimento.

TRATTATIVE IN CORSO – Secondo Manuele Baiocchini di “Sky Sport”, questi sono gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku: «La volontà del giocatore è sempre molto fondamentale. Però nasce tutto dalla volontà del Chelsea di riprendersi il giocatore. Il motivo non è dovuto ai soldi, ma alle ambizioni. Sono quattro milioni in più certo, ma Lukaku ne fa una questione di orgoglio. Andrebbe a giocare in una squadra campione d’Europa, da protagonista, sarebbe una sorta di rivincita. Però se fosse solo una questione di soldi, il giocatore avrebbe già accettato la corte del Manchester City qualche mese fa. Ha comunicato all’Inter che vuole andare via. L’offerta è di 100 milioni più il cartellino di Marcos Alonso, ma i nerazzurri vogliono 120 milioni cash. Appena questo rilancio arriverà, l’affare potrebbe davvero decollare».