Uno fra Calhanoglu o Mkhitaryan fuori da Sampdoria-Inter: la scelta! − Sky

Si avvicina Sampdoria-Inter, meno uno alla sfida di Marassi. Brozovic ritornerà in campo dal primo minuto. Uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan verso l’esclusione. Inzaghi sembra aver deciso

UNO FUORI − Il rientro dal primo minuto di Brozovic in Sampdoria-Inter cambia le carte in tavola sul centrocampo dell’Inter. Il regista, il quale sarà anche il capitano, manderà in panchina uno fra Hakan Calhanoglu o Henrikh Mkhitaryan. Secondo Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, Simone Inzaghi sembra aver deciso. L’armeno dovrebbe, appunto riposare, con Calhanoglu in campo insieme a Barella e a Brozovic. A meno di sorprese, si riformerà il centrocampo tipo dell’Inter.