Sottil: «L’aspetto mentale conta tanto, ricordo l’azione del 3-1 all’Inter!»

Andrea Sottil ha parlato nel post partita di Udinese-Sassuolo, gara pareggiata 2-2. Il tecnico si è espresso sul bilancio stagionale dei suoi e tira in ballo anche la partita contro l’Inter dell’andata

BILANCIO POSITIVO − Sottil evidenzia il bilancio stagionale: «Accetto i fischi ma non li condivido molto perché oggi l’Udinese ha giocato una grande partita creando tanto contro una signora squadra. C’è da fare una valutazione generale: lo scorso anno l’Udinese era quattordicesima a 23 punti, oggi settima a 30 punti. Lavoreremo per essere più precisi e attenti. Quando fai sei vittorie di fila tutto ti gira bene. Ricordo un video fatto vedere ai ragazzi in cui vinciamo 2-1 con l’Inter e al 90′ partiamo in sei in contropiede e facciamo il 3-1. In altri casi non sarebbe successo, anzi avremmo buttato la palla in tribuna. L’aspetto mentale incide molto. Manca una vittoria per dare continuità, per ridare serenità all’ambiente». Tra sei giorni ci sarà il ritorno in campionato proprio contro l’Inter a San Siro.