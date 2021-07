Suning, Zhang Jindong si dimette da presidente: nuova carica per lui

Cambiano i vertici di Suning, gruppo che detiene le quote di maggioranza dell’Inter. Zhang Jindong si è infatti dimessso dalla carica di presidente, diventando così il presidente onorario. Resta da capire chi rileverà il suo ruolo.

CAMBIO AI VERTICI – Come annunciato nella giornata di oggi, Zhang Jindong non sarà più il presidente del gruppo Suning. Un nuovo ruolo per il patron dell’Inter, che assumerà la carica di presidente onorario. Sarà in ogni caso sempre lui il rappressentante legale fino a quando non sarà nominato il nuovo presidente del gruppo. Una figura che avrà il compito di cercare di rilanciare Suning e di mantenere la sostenibilità, la stabilità e la forza economica della compagnia.

Fonte: Equalocean.com