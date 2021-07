Joao Mario in sede per la firma sull’addio: lascia l’Inter tramite rescissione – Sky

Joao Mario a breve diventerà ufficialmente un ex calciatore dell’Inter. Come riportato da Gianluca Di Marzio – giornalista di “Sky Sport” -, le parti hanno trovato la via d’uscita per permettere il libero rientro a Lisbona, sponda biancorossa dopo il mancato riscatto biancoverde

ADDIO (DAVVERO) – L’avventura di Joao Mario con la maglia dell’Inter è in fase conclusiva. Con una stagione di anticipo rispetto al contratto attualmente in essere. In questi minuti è terminato l’incontro in sede tra il centrocampista portoghese, il suo agente Federico Pastorello e i dirigenti dell’Inter. Sul tavolo la risoluzione del contratto, che Joao Mario ha firmato per poter dire addio a Milano. Adesso verranno definiti anche i dettagli del trasferimento a parametro zero al Benfica, che dovrà tenere conto del “favore” fattogli dall’Inter per poter tesserare il classe ’93 portoghese. In questo le parti decidono di by-passare la clausola pro-Sporting Clube de Portugal presente nel contratto di Joao Mario. Sono gli ultimi minuti da tesserato dell’Inter per il 28enne di Porto.