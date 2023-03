Spezia-Inter, Gosens ancora titolare! Ballottaggio in attacco – Sky

Spezia-Inter andrà in scena domani alle 20:45. Confermato Gosens sulla corsia di sinistra. Ballottaggio in attacco. Le ultime sulle possibili scelte di Inzaghi da Sky Sport

SCELTE– L’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo domani contro lo Spezia. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il tecnico nerazzurro conferma Gosens e Dumfries sulle corsie, a centrocampo Brozovic torna al suo posto in cabina di regia con Barella e Calhanoglu a completare il reparto mediano. In attacco unico sicuro del posto è Lukaku, per un posto accanto al belga in ballottaggio Dzeko e Lautaro Martinez.