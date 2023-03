Brambati: «Milan ai quarti di Champions League? Se becca l’Inter…»

Massimo Brambati, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato del possibile incrocio delle italiane ai quarti di finale di Champions League

RISCHIO – Queste le parole di Massimo Brambati: «Sfida fra squadre italiane ai quarti di Champions League? È un rischio sicuramente però potrebbe aver anche ragione Pioli, perché è ottimista er spera che ci possa essere un en plein delle italiane e vederle tutte quante in semifinale. Poi vorrebbe dire averne una sicuramente in finale. Ma se fai il ragionamento tecnico, è logico che viene fuori un discorso diverso. Se becchi il Real Madrid, il Bayern Monaco o il Manchester City fai fatica. Poi magari becchi l’Inter ed esci lo stesso! Vedi gli ultimi derby in cui i nerazzurri sono stati nettamente superiori. Aspettiamo però a dire che se ne qualificano tre, ci sono due partite da giocare. Certo il Napoli è avanti col discorso, l’Inter un po’ meno ma io credo che ha tutte le possibilità di farlo».