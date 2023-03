Spezia-Inter 2-1, Lautaro Martinez flop. Si salva uno: pagelle − CdS

L’Inter ha perso 2-1 sul campo dello Spezia dominando la partita ma non riuscendo a concretizzare. Stecca Lautaro Martinez, a salvarsi un subentrato. Le pagelle

PAGELLE − Ottava sconfitta in campionato per l’Inter, questa volta contro lo Spezia per 2-1. I nerazzurri chiudono con un dato impressionante: 28 tiri totali, 7 nello specchio contro gli appena due dei liguri. Dopo tre mesi di encomio, stecca per una sera Lautaro Martinez che si becca un 5 per aver sbagliato un rigore e qualche altro gol contro un Dragowski in formato muro. L’insufficienza del Toro si accompagna a quella dei compagni Acerbi, Brozovic, Mkhitaryan e allo stesso Simone Inzaghi. Mezzo punto invece per Darmian, Dumfries, Bastoni, Barella, Dzeko, Gosens e Dimarco. A salvarsi il subentrato Calhanoglu, il migliore del centrocampo nerazzurro. Il suo voto è 6 come Handanovic, D’Ambrisui e Lukaku.

Fonte: Corriere dello Sport − Claudio Beneforti