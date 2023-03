Marinelli becca 2 rigori su 3, manca un giallo. Var bene! Moviola Spezia-Inter − CdS

Direzione arbitrale sufficiente di Livio Marinelli, arbitro di Spezia-Inter. Parte male ignorando il fallo da rigore su D’Ambrosio, poi concesso grazie alla revisione al Var. La moviola della partita

MOVIOLA − Marinelli disputa una prestazione in diesel in Spezia-Inter: parte così così per poi riprendersi. Non vede il fallo da rigore di Caldara su D’Ambrosio, giudicando regolare l’intervento del difensore sul jolly nerazzurro. Poi il Var lo richiama e giustamente cambia idea. Gli altri due rigori sono netti: prima Ferrer in ritardo su Dumfries e poi lo stesso olandese su Kovalenko. L’arbitro è ben piazzato e li assegna immediatamente. Giusto annullare la rete a Lautaro Martinez, gol viziato dal fuorigioco ad inizio azione di Lukaku. Manca un giallo a Simone Inzaghi, che ferma il pallone ancora in gioco. Bene il Var Di Paolo, 6,5.

Fonte: Corriere dello Sport − Edmondo Pinna