Socios nuovo sponsor, è il sesto per l’Inter: 40 anni di storia sulle maglie

Socios, da ieri, è il nuovo main sponsor dell’Inter (vedi articolo). Sulle maglie apparirà il Fan Token $INTER, e sarà il sesto logo diverso nella storia del club. Ecco quali sono stati i precedenti.

DAL 1981 A SOCIOS: LA STORIA – Sono quarant’anni che l’Inter ha uno sponsor sulla maglia. L’inizio avvenne nel 1981, quando la FIGC aprì alla possibilità di inserire dei marchi sulle divise da gioco, diversi dallo sponsor tecnico. Il primo fu Inno Hit, che produceva oggetti di elettronica (soprattutto televisori) e durò solo una stagione. Dal 1982 spazio a Misura, che resta fino al 1991 e figura nell’anno dello scudetto dei record (1989) chiudendo con la prima Coppa UEFA. Dello stesso marchio è Fitgar, che appare nella stagione 1991-1992. Poi si passa a Fiorucci, dal 1992 al 1995. Il resto è storia recente, perché Pirelli debutta ufficialmente il 27 agosto 1995 (Inter-Vicenza) e resta sulle maglie (in alcuni casi con la scritta in cinese, o con altri suoi prodotti) fino allo scorso 23 maggio, nella gara con l’Udinese. Con un’eccezione: il 16 settembre 2001, col Venezia, si giocò senza sponsor (con un nastro nero a coprirlo) a seguito dell’attentato alle Torri Gemelle. Da ora tocca a Socios, che ha un accordo per questa stagione estendibile (vedi articolo).

INTER – TUTTI GLI SPONSOR SULLA MAGLIA

1981-1982 Inno Hit

1982-1991 Misura

1991-1992 Fitgar

1992-1995 Fiorucci

1995-2021 Pirelli

2021-in corso Socios.com (Fan Token $INTER)