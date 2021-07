Socios nuovo main sponsor Inter, accordo non solo per una stagione

Socios è il nuovo main sponsor dell’Inter, con il Fan Token $INTER che apparirà sulle maglie nella nuova stagione (vedi articolo). L’accordo, però, non riguarda solo il 2021-2022.

I DETTAGLI DELL’INTESA – Nel comunicato con cui l’Inter ha annunciato la partnership con Socios si parla solo di “stagione 2021-2022”. Un dettaglio che fa pensare come l’accordo possa essere solo di un anno. Non è proprio così. Franco Vanni, giornalista del quotidiano “La Repubblica”, fa sapere che la collaborazione è valida per quattro anni. Lo sponsor frontale sulla maglia è certo per questa stagione, con opzione per le successive tre. Fra Inter e Socios, quindi, il contratto è sino al 30 giugno 2024.