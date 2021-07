Amichevoli Inter, salta anche l’amichevole contro l’Atletico Madrid – TS

Inter niente USA. La società nerazzurra per questo fine settimana aveva già in programma amichevoli contro Arsenal e una tra Everton e Milionarios. Secondo “TuttoSport” annullata anche l’amichevole contro l’Atletico Madrid.

ANNULLATA – Inter, non solo Florida Cup: possibili nuove amichevoli in programma per questo fine settimana? Intanto annullata anche l’amichevole di lusso contro l’Atletico Madrid in programma l’8 agosto a Tel Aviv. In questo caso non ci contratti firmati e quindi i due club, per evitare un viaggio di tale portata, hanno deciso di cancellare l’appuntamento. Già trovato il sostituto: l’8 agosto l’Inter sfiderà il Parma di Gigi Buffon.

Fonte: TuttoSport