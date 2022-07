Skriniar via Bremer dentro, insieme: l’Inter ci sperava! Filtra una cosa − Sky

L’Inter sperava di concludere in contemporanea la cessione e l’acquisto di Skriniar e Bremer. Ma non ci sono passi avanti col PSG. Comunque vada, un’urgenza rimane

COMUNQUE UN DIFENSORE − Gianluca Di Marzio a Sky Sport fa il punto sulla situazione Skriniar-PSG. Intanto, oggi è atteso il summit decisivo per Gleison Bremer (vedi articolo): «Su Milan Skriniar non ci sono passi in avanti da parte del PSG. Per questo c’è il rischio che l’operazione Bremer possa non concludersi. L’Inter sperava di chiudere parallelamente Skriniar e Gleison Bremer insieme. Se lo slovacco dovesse restare, l’Inter comunque un difensore lo farà ugualmente perché sono andati via sia Aleksandar Kolarov che Andrea Ranocchia».