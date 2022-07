Bremer, blitz Juventus se Inter non chiude. Il rilancio del club bianconero

La Juventus vorrebbe tentare un blitz per il difensore Gleison Bremer nel caso di mancata chiusura oggi tra Inter e Torino.

TRATTATIVA – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito, l’Inter ha oggi in mano il match point per chiudere l’operazione Gleison Bremer. Nel caso in cui però non dovesse chiudere la trattativa, potrebbe aprirsi la pista Juventus. Il club bianconero spera e conta che nella giornata odierna la società nerazzurra e il Torino non chiudano per tentare l’assalto, vista l’ormai sicura cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco.

BLITZ – I bianconeri intenderebbero tentare il blitz per il difensore in caso di mancata chiusura della trattativa fra i nerazzurri e il centrale. Data l’intesa con i bavaresi per l’olandese, il club torinese vorrebbe effettuare un rilancio con un’offerta più elevata ai granata, pari a quaranta milioni di euro aumentando anche la proposta al brasiliano. Intanto si attende l’incontro odierno fra Inter e Torino.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com