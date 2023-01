Skriniar, Inter stizzita dall’agente! Attesa offerta del PSG: lo scenario – TS

Le dichiarazioni dell’agente di Milan Skriniar, arrivate durante Inter-Empoli (vedi articolo), secondo Tuttosport non sono state gradite dalla dirigenza nerazzurra. Adesso si attende un offerta del PSG

CLIMA DIFFICILE – Non sono state apprezzate dalla dirigenza dell’Inter le dichiarazioni dell’agente di Milan Skriniar a Telenord, arrivate durante lo svolgimento del match contro l‘Empoli. Secondo quanto riferito da Tuttosport, la dirigenza nerazzurra, pur avendo accettato la decisione dello slovacco di non prolungare il suo contratto, non ha gradito le tempistiche scelte dal procuratore del difensore per annunciare il suo addio. Il rischio, adesso, è che attorno al calciatore si crei un clima non semplice da gestire per Inzaghi e per la società. Si attende un offerta del PSG ma, secondo il quotidiano, non è affatto scontato che il club parigino si presenti a Milano entro il 31 gennaio con i 20 milioni richiesti dall’Inter. Il club nerazzurro, quindi, potrebbe ancora avere Skriniar in rosa l’1 febbraio.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini