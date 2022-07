Skriniar-Inter, il 10 luglio sarà davvero ad Appiano Gentile? La risposta

Skriniar con ogni probabilità sarà il grande sacrificato in casa Inter con il Psg fortissimo sullo slovacco, nonostante ancora non sia arrivata l’offerta in grado di convincere il club nerazzurro. Intanto Paventi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, assicura una cosa

CHIAREZZA – Milan Skriniar domenica 10 luglio è atteso ad Appiano Gentile, dove ritroverà Simone Inzaghi e il resto del gruppo. Andrea Paventi toglie ogni dubbio sul rientro dello slovacco: «Se Skriniar arriva davvero ad Appiano Gentile? Sì, domenica 10 luglio è previsto il suo arrivo che venerdì sarà preceduto da quello di Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Giornata importante quella di domenica per lo slovacco che è sulla bocca di tutti perché è arrivata un’offerta importante dal Psg, si è fatto sotto anche il Chelsea. È un giocatore che piace molto e l’Inter sa che di fronte a certe cifre è difficile dire no».