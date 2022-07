De Vrij, Inter ferma sul rinnovo ma se ne potrebbe parlare: l’ipotesi – Sky

De Vrij potrebbe seguire Skriniar e lasciare l’Inter (QUI le ultime sullo slovacco). L’olandese andrà in scadenza nel 2023 ma di rinnovo al momento non se ne parla. Paventi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, ha fatto chiarezza

NON IMPOSSIBILE – Stefan de Vrij piace in Premier League e non è escluso che anche lui, come il collega Milan Skriniar, possa lasciare l’Inter. Andrea Paventi, intanto, fa il punto sul contratto dell’olandese (scadenza fissata nel 2023, ndr) e sulle possibilità di rinnovo: «In questo momento non è un pensiero dei dirigenti, con tutto il rispetto per la carriera di de Vrij. Forse se ne potrà parlare più a chiusura del mercato perché nessuno vuole perdere a zero un valore aggiunto come l’olandese».