Paventi: «Inter, in difesa solo una coppia certa! 2 innesti se Skriniar lascia»

Skriniar potrebbe lasciare l’Inter qualora il Psg alzasse ancora l’offerta (QUI le ultime sul ritorno dello slovacco). Il club nerazzurro intanto ha in agenda due nomi per sostituire lo slovacco ma anche per rimpiazzare l’uscita di Ranocchia. Di seguito quanto dichiarato da Andrea Paventi su Sky Sport 24

COPPIE – Milan Skriniar potrebbe lasciare presto l’Inter che intende incassare 80 milioni di euro. Il club nerazzurro ha già pronta la strategia per rimpiazzare lo slovacco: «Togliere uno come Skriniar presuppone l’innesto di qualcuno che tenga alto il livello. Nel caso andasse via lo slovacco, arriverebbero sia Bremer che Milenkovic poiché la strategia prevede un titolare e la sua riserva. Finora l’unica coppia sicura è Bastoni-Dimarco in difesa, le altre vanno composte», così Andrea Paventi.