Sanchez, Flamengo non stuzzica! Uno scenario inquieta Inter e Inzaghi – TS

Sanchez non rientra nei piani dell’Inter che farebbe volentieri a meno del suo alto ingaggio. Il cileno, che finora ha rifiutato diverse squadre, si trova ancora in vacanza e il 13 luglio si presenterà regolarmente ad Appiano Gentile per aggregarsi al resto del gruppo. Secondo Tuttosport, uno scenario inquieta Inzaghi e la dirigenza

SCENARIO INQUIETANTE – Alexis Sanchez è in uscita dall’Inter. O meglio, questo sarebbe il desiderio del club che cerca di risolvere la questione parlando direttamente con l’agente del cileno (vedi articolo). Intanto quest’ultimo si gode gli ultimi giorni di vacanza prima di aggregarsi il 13 luglio al resto del gruppo insieme a molti altri Nazionali. Simone Inzaghi, come ha fatto ampiamente capire nella prima conferenza stampa della stagione (vedi dichiarazioni), ragiona su quattro punte ma secondo Tuttosport è uno lo scenario che inquieta il tecnico interista e la dirigenza. Ossia che Sanchez continui a rifiutare tutto comunicando a Inzaghi di volersi giocare le sue carte a Milano. Scenario tutt’altro che impossibile, sottolinea il noto quotidiano sportivo.

AMBIZIONI – Al momento Sanchez continua ad avere altissime ambizioni oltre ad una elevatissima considerazione di sé. Le mete che gli assicurerebbero un ingaggio faraonico ma scarse ambizioni sportive non vengono nemmeno prese in considerazione. Secondo quanto trapelato, nemmeno l’opzione Flamengo lo stuzzica più di tanto. Lui vorrebbe rimanere in Europa e possibilmente giocare la Champions League. Ecco che allora il desiderio di fare ritorno al Barcellona non è così surreale ma una verità. Il nodo rischia di rimanere, a meno che non arrivi un’offerta gradita al giocatore. Ed è questo che tutti si augurano in casa Inter.

Fonte: tuttosport.com – Stefano Pasquino