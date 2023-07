Raduno Inter, oggi si parte! Attesa per Onana, pochi nuovi

Oggi scatta ufficialmente la stagione dell’Inter anche ad Appiano Gentile, con il raduno. Si riparte fra poche novità (per ora) e qualche assenza anche se c’è Onana fra gli annunciati.

SI RICOMINCIA – Oggi primo giorno per l’Inter 2023-2024. Già stamattina il ritrovo ad Appiano Gentile, che dovrebbe avvenire entro le 9.30. Non tutta la rosa sarà immediatamente a disposizione di Simone Inzaghi: i nazionali (chi ha giocato dopo la finale di Champions League) hanno avuto qualche giorno di permesso in più, per completare le proprie vacanze. Significa che i vari Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco fra gli altri, ma anche gli ultimi arrivati Davide Frattesi e Marcus Thuram, non saranno presenti al raduno dell’Inter. Dove però ci sarà André Onana, come anticipato ieri da Inzaghi in conferenza stampa. Anche se è probabile che il portiere rimanga molto poco, vista la trattativa col Manchester United. Diversi giovani saranno aggregati per questi primi giorni di lavoro, che proseguirà poi con la tournée in Asia (si attende ancora l’annuncio delle amichevoli da disputare in Europa). Fra i nuovi attesi Yann Bisseck e Raffaele Di Gennaro. Segui LIVE su Inter-News.it tutti gli aggiornamenti in diretta sul raduno dell’Inter, con il nostro inviato che sarà presente ad Appiano Gentile.