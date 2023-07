Lukaku tra Inter e Juventus: chi vende prima se lo prende! − CdS

Bagarre tra Inter e Juventus per Romelu Lukaku. Il belga aspetta i nerazzurri, ma ha trovato anche un accordo di base con la Signora. Serve una cessione per affondare

ATTESA − Lukaku aspetta ancora la sua prossima destinazione. Big Rom spera ovviamente nell’Inter, ma strizza l’occhio anche alla Juventus, tant’è che ha già trovato un accordo di base con i bianconeri. Sia per la Beneamata, che per la Signora vale lo stesso diktat: occorre prima cedere per affondare col Chelsea. L’Inter è messa meglio. Si aspetta l’uscita di Onana, già imbastita, per proporre l’offerta finale ai Blues e riportare Big Rom a Milano. Dall’altro lato, la Juventus dovrà prima sistemare Vlahovic. Lukaku aspetta, così come lo stesso Simone Inzaghi aspetta lui per puntare dritto alla seconda stella. Il tecnico nerazzurro, ieri, lo ha ribadito in conferenza stampa. OK gli arrivi di Frattesi, Thuram e Bisseck, ma è il belga a fare la differenza e a rompere gli equilibri.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno