Pavard anticipa il ritorno! L’Inter fissa una data in particolare – SM

Mentre l’Inter di Simone Inzaghi prepara la sfida contro l’Udinese non con poche difficoltà in difesa, proprio in quel reparto l’allenatore nerazzurro potrebbe presto ritrovare pezzi fondamentali. Come il caso di Benjamin Pavard, che secondo quanto riportato da Sportmediaset, è vicino al recupero e potrebbe addirittura anticipare il rientro. Il giocatore fissa il rientro per una partita in particolare.

RIENTRO ANTICIPATO – Mentre Simone Inzaghi fa la conta dei difensori a disposizione in occasione di Inter-Udinese in programma domani dove manderà in campo una difesa inedita, Benjamin Pavard continua a mandare segnali incoraggianti dall’infermeria nerazzurra. Il difensore francese continua a svolgere un lavoro personalizzato provando ad anticipare il rientro, dopo la lussazione della rotula del ginocchio sinistro nel corso della partita con l’Atalanta. Dopo Alessandro Bastoni che al massimo sarà presente in panchina e non titolare domani, lo staff prova a recuperare anche Pavard, che fissa una data in particolare per il rientro. Si tratta della sfida dell’Olimpico contro la Lazio, in programma il domenica 17 dicembre, cioè la prossima settimana.