Udinese, lo stato di forma in vista dell’Inter: un +3 di prestigio

Manca sempre meno alla quindicesima giornata di Serie A, con l’Inter che domani affronterà l’Udinese a San Siro. Andiamo ad analizzare come la squadra del neo-tecnico Gabriele Cioffi arriva alla sfida, con una vittoria di prestigio alle spalle.

STATO DI FORMA – Inter e Udinese si preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Una sola vittoria – e di peso – per la squadra del neo-tecnico Gabriele Cioffi: ovvero quella contro il Milan proprio a San Siro per 0-1, arrivata dopo il KO casalingo per 1-2 contro il Cagliari. A seguire, i friulani hanno raccolto un pari per 1-1 contro l’Atalanta fra le mura di casa, una sconfitta in trasferta per 3-1 contro la Roma e infine il rocambolesco pareggio alla Dacia Arena per 3-3 contro il Verona. Con tanto di assist di Lazar Samardzic, sicuramente uno dei protagonisti più attesi di Inter-Udinese, viste le vicissitudini della scorsa sessione di calciomercato.