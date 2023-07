Onana, per l’Inter un pizzico di rammarico! Trubin? Il piano − Sky

Una volta ceduto Onana, l’Inter andrà a chiudere per i portieri. Sommer il primo, poi Trubin. Il piano dei nerazzurro è delineato

RAMMARICO − Da Messina per Sky Sport 24, Luca Marchetti ha fatto il punto sul mercato dei nerazzurri: «L’Inter ha abbassato le proprie richieste a 55 milioni di euro, lo United ha alzato a 50. Al massimo entro lunedì si andrà a chiudere. Operazione che è andata talmente e che non si può dunque far saltare. Operazione che l’Inter fa con un pizzico di rammarico. Non puoi non prendere in considerazione un’offerta del genere, ma Onana è anche una delle pedine più importanti di Inzaghi. Trubin? L’Inter farà un’offerta da 10 milioni più bonus, ritenuta giusta dal club».