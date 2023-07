Sommer l’erede di Onana: 2 motivi! Poi l’Inter tratterà Trubin − Sky

La rivoluzione in porta dell’Inter continua senza sosta. Onana ad un passo dalla cessione, dentro poi Sommer. Su Trubin, ci vorrà più tempo

EREDI − In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Matteo Barzaghi si espone sulla rivoluzione in porta dell’Inter: «Su Sommer andrei dritto come erede di Onana o Handanovic. Comunque, la rivoluzione riguarda tutta la porta, Handanovic schietto e vero ha raccontato le sue emozioni. Credo che sia Sommer l’erede di Onana, con Trubin che l’Inter cercherà di prendere. Dico Sommer non solo per l’esperienza, ma anche per il costo accessibile. Per Trubin si resterà tra i 10 e i 15 milioni, ma non so se sarà condivisibile anche per lo Shakhtar Donetsk».