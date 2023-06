Newcastle fa acquisti a Milano: niente Barella, è fatta per Tonali − Sky

Il Newcastle alla fine ha acquistato a Milano, ma nella squadra rossonera della città: dopo il no dell’Inter per Nicolò Barella, operazione fatta per Sandro Tonali.

FATTA PER TONALI − Il Newcastle fa acquisti a Milano, sulla sponda rossonera del Naviglio: tutto fatto con il Milan per Sandro Tonali. Accantonata la pista che porta a Nicolò Barella, dopo la chiusura dell’Inter (vedi QUI), il club di Premier League ha trovato l’accordo per 70 milioni di euro più 5 di bonus con i rossoneri. L’operazione, come riferito da Sky Sport, è in chiusura e presto il classe 2000 svolgerà le visite mediche.