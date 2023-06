Biasin tranquillizza i tifosi dell’Inter: «Non fatevi fregare dalle voci!»

Biasin analizza la possibilità di manovra dell’Inter sul mercato. Il giornalista e tifoso nerazzurro, intervenuto su Radio Sportiva, dice la sua sulla pista più calda Frattesi (vedi articolo), sulle ambizioni della squadra di Inzaghi e prova a tranquillizzare i tifosi.

VOCI – Fabrizio Biasin si espone così sul mercato: «L’Inter ha messo gli occhi su Davide Frattesi da tempo e adesso, aspettando che entrino soldi nelle casse, c’è il rischio di perdere il tuo obiettivo. È tutto molto complicato nel calcio italiano perché non ci si può permettere di far uscire una spesa senza correre il rischio che poi non rientri la somma. Quest’anno tre squadre italiane sul palcoscenico europeo e ci siamo raccontati che siamo bellissimi. Ma i problemi ci sono ancora tutti. L’Inter è chiacchierona sul mercato? Io penso che ci si fa fregare dal grancassa mediatica. Nn ho visto mai visto Piero Ausilio e Giuseppe Marotta davanti alle telecamere fare una lista di nomi di giocatori da compare. Anzi, loro specificano che anche questo sarà un mercato in cui si dovranno trovare le risorse. Se a livello mediatico si racconta un’altra cosa sta a chi ascolta riuscire a capire se è vero o no. Il tentativo dell’Inter sarà quello di creare anche quest’anno una squadra competitiva, possibilmente anche più di prima. Perché questo è quello che ha chiesto Simone Inzaghi. Siamo a giugno e il mercato purtroppo andrà avanti fino al primo settembre. Giudicare adesso il mercato mi sembra prematuro. Ai tifosi dico di non farsi fregare troppo dai miliardi di voci che girano. Se si sentono le notizie degli ultimi giorni l’Inter ha già venduto Dimarco, Onana, forse Lautaro Martinez, Barella, Brozovic, Dumfries, etc. Io penso che alla fine qualcuno l’Inter lo terrà, anche perché per forza di cose dovranno scendere in campo in undici!».