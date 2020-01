Moses-Inter, visite mediche finite! Attesa per la tappa...

Moses-Inter, visite mediche finite! Attesa per la tappa decisiva – SM

Sono state concluse le visite mediche di Victor Moses, esterno offensivo di proprietà del Chelsea ma in prestito al Fenerbahçe, che ora deve affrontare dei test atletici prima delle eventuali firme con l’Inter

TWEET – Terminate anche le visite mediche all’Humanitas per Victor Moses. Ora l’ala d’attacco di proprietà del Chelsea ma in prestito al Fenerbahçe deve affrontare un nuovo step prima di mettere la firma sul contratto che lo legherà all’Inter. Lo riporta su Twitter Marco Barzaghi, giornalista di “SportMediaset”: “Terminate anche le visite all’Humanitas per #Moses .. ora test atletici ed eventuali firme“.