Eriksen-Inter, vertice decisivo col Tottenham oggi. Parte il countdown – Sky

Eriksen-Inter, vertice decisivo col Tottenham oggi. Parte il countdown

Christian Eriksen potrebbe essere un centrocampista dell’Inter tra pochi giorni grazie anche a un incontro con il Tottenham in programma oggi

LE ULTIME – Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, dovrebbe avvenire un vertice con i dirigenti del Tottenham nella giornata di oggi per Christian Eriksen. In questo incontro sarebbero protagonisti l’agente del giocatore, Martin Schoots, e i dirigenti degli Spurs. Possibile che i vertici del club londinese chiedano che l’assistito del procuratore rinunci a circa 2 milioni lordi di quanto gli spetta per accelerare la trattativa con l’Inter. Se arriverà il sì del calciatore, quest’ultimo potrebbe giungere al club nerazzurro tra giovedì e venerdì.