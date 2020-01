Vidal-Inter, ormai a Barcellona non hanno piÃ¹ dubbi sul suo futuro – MD

Vidal-Inter, ormai a Barcellona non hanno più dubbi...

Si è molto parlato nelle ultime settimane del possibile arrivo di Arturo Vidal in casa Inter, ma ora il Barcellona sarebbe certo del destino del cileno

RESTA AL BARCELLONA – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, non sarebbe un caso il fatto che Arturo Vidal sia stato in campo dal 1′ durante il primo impegno ufficiale del nuovo tecnico Quique Setien. Sarebbe infatti praticamente sicura la permanenza del centrocampista cileno in maglia blaugrana fino al termine di questa stagione. Inutili dunque gli assalti recenti da parte dell’Inter che su sarebbe quindi decisa di passare su Christian Eriksen, giocatore del Tottenham.