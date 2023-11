Moratti: «Inter, due obiettivi possibili. Derby d’Italia partita prudente!»

Moratti, il giorno dopo Juventus-Inter, ha parlato a Radio Anch’io Sport analizzando la partita e il momento dei nerazzurri, soffermandosi sui due obiettivi principali: campionato e Champions League.

DERBY D’ITALIA – Massimo Moratti ha parlato così riguardo Juventus-Inter: «Non è stata una brutta partita. Due squadre prudenti. Non ha avuto le caratteristiche da Juventus-Inter e forse meno male. Dopo il trionfo in Davis tutto è sembrato più modesto. Il pari è un buon risultato. Due bei gol con difese non eccezionali, ma questo ad essere pignoli. A chi assomiglia Lautaro Martinez? Ha caratteristiche tutte sue. Pensavo ad Angelillo ma era un altro tipo di giocatore. Ha uno suo stile ed è bello vederlo giocare. Il gol di ieri è un gol pulitissimo al di là di Gatti».

IL CALCIO OGGI – Moratti esprime così la sua opinione riguardo il calcio attuale: «Devo dire che la gente va allo stadio molto più di prima, forse anche per una comunicazione migliore ma c’è tantissimo pubblico. Forse anche la pandemia ha contribuito, dopo aver portato un disastro per tutti, c’è stato un effetto espansione. In questo momento mi sembra un calcio italiano ad un buon livello. Forse non ci sono giocatori di spaventosa qualità italiani, ma possono venire da un momento all’altro. Qualche giovane, ma sui 17-18 anni. Perché poi è il campione che trascina il pubblico, nel calcio è necessario».

ORA LA CHAMPIONS – Moratti parla subito del prossimo impegno dell’Inter, quello contro il Benfica: «Ringraziamo i giocatori per aver superato il turno. Il Benfica non sembra fortissimo e quindi bisogna cercare di vincere anche se quando hai già in mano il risultato forse ti dedichi più mentalmente al campionato, anche perché a Napoli è importante. Inter pronta anche per vincere campionato e Champions League? È chiaro che la Coppa dei Campioni affascina di più e si ricorda nella vita. Ma l’Inter può puntare ad entrambe».