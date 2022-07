Milenkovic, la Fiorentina fissa il prezzo: palla alla proprietà dell’Inter − SI

La Fiorentina è costretta ad ascoltare tutte le offerte in arrivo per Milenkovic. Inter e Juventus alla finestra. Nonostante le parole di Barone (vedi articolo), il serbo è sul piede di partenza

ALTRO DERBY − Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia mercato, non esclude un altro Inter-Juventus sul mercato: «Barone ha detto una cosa significativa. Spera di trattenere Milenkovic perché lo ritiene indispensabile, ma ha un patto con il giocatore e quindi dovrà valutare qualsiasi offerta anche in arrivo verso gli ultimi giorni. Inter e Juventus ci sono. La Juventus può decidere di fare due difensori con calma. Se ne entra un altro, uscirebbe Rugani. L’Inter si è mossa prima su Milenkovic ma la Juventus c’è. Non da escludere un derby d’Italia. Da capire se la proprietà dell’Inter darà un’accelerata a chiudere Milenkovic per circa 18 milioni. Per meno di 18 non lo prendi. Da capire se interverranno subito o aspettano prima di blindare Skriniar».