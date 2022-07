Barone avvisa: «Milenkovic? Il prezzo è molto alto! Vogliamo che rimanga»

Joe Barone, Direttore Generale della Fiorentina, oggi in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giovani tifosi viola, ha parlato in breve anche del futuro di Nikola Milenkovic.

IL DIFENSORE – Joe Barone in conferenza stampa chiarisce la situazione legata al difensore serbo che piace tanto ai top club in Serie A, principalmente l’Inter: «Vogliamo che Nikola Milenkovic rimanga, vediamo se qualcuno si presenta per chiederlo però il prezzo è molto alto… alle stelle!».