Lecce, seduta singola d’allenamento alla vigilia dell’amichevole

Prosegue il lavoro del Lecce in questo ritiro pre-campionato con l’allenamento alla vigilia dell’amichevole in programma domani tra la Virtus Francavilla e gli uomini allenati da Baroni che il 13 agosto affronteranno l’Inter alla prima giornata di campionato.

ALLA VIGILIA – “Giallorossi in campo al mattino per una singola seduta d’allenamento presso il Deghi Center di San Pietro in Lama. Tutti i calciatori a disposizione si sono allenati regolarmente agli ordini di mister Baroni ad eccezione di Blin e Di Mariano che hanno lavorato in differenziato. Domani sera alle 21:00 è in programma la gara amichevole in casa della Virtus Francavilla”.

Fonte: uslecce.it