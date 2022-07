Rinnovo Skriniar priorità per l’Inter, presto contatti! Indizio Fiorentina − Sky

In casa Inter, la priorità è adesso soltanto una: rinnovare Milan Skriniar. Sia i nerazzurri che lo slovacco hanno voglia di continuare il loro rapporto. Presto contatti con l’agente per discuterne. Intanto dalla Fiorentina arriva una novità di mercato in ottica Milenkovic

CAPITOLO DIFESA − Skriniar rimarrà all’Inter a meno di clamorose offerte. Dopo la beffa Bremer, i nerazzurri vogliono blindare il difensore slovacco con un prolungamento di contratto. Secondo Marco Demicheli di Sky Sport, per l’Inter Skriniar è una priorità assoluta. Intanto, arriva un’ipotesi di mercato per Nikola Milenkovic dalla Fiorentina. La Viola, infatti, starebbe pensando al classe 1999 Perr Schuurs dell’Ajax. Profilo interessante per sostituire l’eventuale partenza del centrale serbo.