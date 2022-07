Biasin: «Milenkovic giocatore di livello. Inter al lavoro per definire la difesa»

Fabrizio Biasin, ospite negli studi di Sportitalia mercato, ha parlato di Milenkovic, finito nel mirino dell’Inter. Il club nerazzurro è al lavoro per mettere una pezza a ciò che è successo con Bremer

AL LAVORO − Biasin ragiona sulle prossime di mercato dei nerazzurri: «Giornata interlocutoria ma in casa Inter stanno lavorando parecchio per trovare una soluzione in difesa. Bisogna completare il reparto, come? In primis sperare che rimanga Skriniar e poi con un giocatore che possa essere altezza. Milenkovic è uno di questi. L’Inter deve mettere una pezza a quello che è successo. Credo però che sul giocatore ci sia anche la Juventus».