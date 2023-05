Milan-Inter, Dzeko e Mkhitaryan micidiali! Un solo 6: pagelle − CdS

Inter stratosferica nell’andata delle semifinali di Champions League contro il Milan. I nerazzurri vincono 2-0 con i gol di Dzeko e Mkhitaryan, autori di una prova fantastica. Le pagelle

PAGELLE − L’Inter ha strapazzato il Milan 2-0 nell’andata delle semifinali di Champions League e poteva finire anche molto peggio. Nerazzurri devastanti nel primo tempo con due gol in appena 11 minuti. Dzeko e Mkhitaryan super. Il primo si becca un 8 in pagella, il migliore. Il bosniaco si mangia la difesa rossonera in men che non si dica. Dopo pochi minuti sovrasta Calabria e fa 1-0 con un piattone all’incrocio, poi crea, fa assist, lotta. Immarcabile. Mkhitaryan vince il duello con Tonali, che non sa che pesci prendere. Il secondo gol è di fattura pregevole, con un super inserimento che spiazza il centrocampista della Nazionale. Per lui 7,5. Poi valanga di 7: Acerbi, Dumfries, Barella, Calhanoglu e Dimarco. Mezzo punto in meno per Onana, Darmian, Brozovic, de Vrij, Lautaro Martinez e Lukaku. Il peggiore: Gagliardini con 6. Si divora lo 0-3 del KO. Nota a parte Bastoni (7,5) e Inzaghi (8).

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno